مواطن يقدم الإفطار للمسافرين منذ 10 سنوات

في مبادرة إنسانية، يقدم عيد الغيثي الإفطار للمسافرين على طريق قرية الهويدي في منطقة حائل منذ 10سنوات، حيث يلوح بيديه لهم ليحلوا ضيوفًا على سفرته العامرة.

فيديو | عيد الغيثي يقدم الإفطار للمسافرين على طريق قرية الهويدي في حائل منذ 10سنوات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9TXFB7fugi — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 29, 2023

ووثق تقرير لقناة “الإخبارية”، كرم الغيثي مع المسافرين الصائمين، حيث تقع قريته “الهويدي” على طريق المدينة المنورة القديم، والذي يمر عبره المعتمرون وزوار المسجد النبوي.

التكافل الاجتماعي

وكشف الغيثي أن فكرة الإفطار وإقامة سفرة انطلقت من مسجد الحارة لتنتقل على الطريق لاستهداف شريحة أكبر من الصائمين، موضحًا أن هذه المبادرة مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات على طريق المدينة – حائل القديم، وذلك من أجل التكافل الاجتماعي.

كما يقوم أهل قرية الهويدي بمشاركة عيد بالتفطير، رغبة منهم في نيل الأجر، وذلك من خلال إرسال الأطباق والمأكولات المتنوعة.