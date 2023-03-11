مواطن يوزع أكثر من 10 آلاف علم احتفاءً بيوم العلم

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احتفى هادي اليامي بيوم العلم على طريقته الخاصة، حيث أتى بشاحنة حمل عليها أعلام للمملكة لتوزيعها على الكبار والصغار.
فيديو | "العلم الذي لا ينكس"..
"اليامي" يوزع أكثر من 10 آلاف علم كمبادرة للاحتفاء بـ #يوم_العلم
التفاصيل مع مراسل #الإخبارية سعود بن بجاد pic.twitter.com/Chng1omfF0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2023
وذكر اليامي، خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه بعد صدور الأمر الملكي بشأن تخصيص يوم للعلم، قرر أن يكون له بصمة بشأن الوطن الذي يستحق كثيرًا، حيث جاءت على باله فكرة توزيع راية التوحيد الأغلى والأجمل.
وأضاف اليامي” عملنا خلال ثلاثة أيام متواصلة وجهزنا أكثر من 10 آلاف علم كمبادرة وطنية متميزة، ليصبح هذا اليوم الذي يعد الأول هذا العام هو يوم القمة”.
ويحتفل المواطنون في جميع أنحاء الوطن، بمناسبة يوم العلم السعودي يوم 11 مارس، والتي تعكس ما قامت عليه هذه الدولة وتضحيات الأجداد.
ويتوسط العلم السعودي شهادة التوحيد التي ترمز إلى رسالة السلام والإسلام، والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، ويعد مظهرًا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزًا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.