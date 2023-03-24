مواعيد العمل بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، عن مواعيد العمل الرسمية لمكتبة الحرم المكي الشريف في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ – 2023م، حيث ستكون مواعيد العمل الرسمية للمكتبة طوال أيام الأسبوع على الفترتين الصباحية والمسائية، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، والفترة المسائية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحاً.
وترحب الوكالة بزوارها الكرام من المطالعين والزوار والباحثين، حيث تحرص على تهيئة المكتبة بما يتناسب مع مكانة وقدسية المكان، والتأكيد في تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز والإتقان، وكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.