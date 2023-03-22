مواعيد حافلات الرياض في شهر رمضان

أعلن مشروع حافلات الرياض عن أوقات عمل الحافلات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مشروع حافلات الرياض عبر حسابه بموقع “تويتر” إن الحافلات تعمل خلال رمضان من الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 صباحًا.

15 مسارًا

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلنت الأحد الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجماليها 86 مسارًا.

ومن أبرز المسارات المهمة: مركز النقل – جامعة الملك سعود، مركز النقل – ديراب، البطحاء – دلة لتعليم القيادة، السليمانية – مستشفى الحرس الوطني، البطحاء – الصناعية الجديدة، والبطحاء – خالد بن الوليد.

وبحسب الهيئة، تعمل حافلات الرياض بتكلفة 4 ريالات للرحلة الواحدة صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على إحدى الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق.