مواعيد زيارة الروضة الشريفة في رمضان

أكد مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بالمسجد النبوي ياسر المزيني، أن زيارة الروضة الشريفة تكون على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى استقبال مليون زائر وزائرة خلال شهر رمضان.

فيديو | مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج ياسر المزيني: زيارة "الروضة الشريفة" تتم بالحجز عن طريق تطبيق نسك على مدار 24 ساعة وبمواعيد محددة للرجال والنساء#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/VzsKWQTKiw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023

زيارة الروضة

وقال المزيني خلال لقائه ببرنامج “النشرة” على “قناة الإخبارية” إن زيارة الروضة الشريفة تتم بالحجز عن طريق تطبيق نسك على مدار 24 ساعة وبمواعيد محددة للرجال والنساء، وفقًا للطاقة الاستيعابية.

طاقة استيعابية

وأضاف المزيني أنه يتم تخصيص طاقة استيعابية معينة للمواطن والمقيم والزائر، أما للقادمين من الخارج فتقوم شركات العمرة بالحجز لهم عبر المنصة، لافتُا إلى أنه من المقرر استقبال أكثر من مليون زائر وزائرة خلال شهر رمضان.

مواعيد للرجال والنساء

وأشار المزيني أن زيارة الروضة الشريفة تكون للرجال من صلاة الظهر حتى صلاة العشاء والتراويح، أما للنساء فتكون على فترتين الأولى بعد صلاة التراويح حتى الساعة الثانية صباحًا، أما الفترة الثانية فتكون من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 11 صباحًا.