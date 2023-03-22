مواقيت الصلاة في مكة المكرمة رمضان 1444

نشر تقويم أم القرى بيانًا بمواقيت الصلاة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ غدًا بمشيئة الله وفقًا لبيان المحكمة العليا.

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

وبحسب تقويم أم القرى سيكون موعد أذان الفجر أول أيام رمضان المبارك عند الساعة 05:06 فيما سيكون موعد شروق الشمس عند الساعة 06:22 وسيحين موعد أذان الظهر إن شاء الله في تمام الساعة 12:28بينما يكون موعد صلاة العصر عند الساعة 03:53 وسيكون موعد أذان المغرب أول أيام رمضان عند الساعة 06:33 بينما يحين موعد أذان العشاء عند الساعة 08:33 بحسب توقيت مكة المكرمة.

إمساكية رمضان في مكة المكرمة

أما باقي أيام الشهر الكريم فستكون مواقيت الصلاة فيها كما يلي:

أوقات الصلاة لمدينة مكة المكرمة رمضان / 1444 الهجري الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء 1 23 مارس 05:06 06:22 12:28 03:53 06:33 08:33 2 24 05:05 06:21 12:28 03:53 06:33 08:33 3 25 05:04 06:20 12:27 03:52 06:34 08:34 4 26 05:03 06:19 12:27 03:52 06:34 08:34 5 27 05:02 06:18 12:27 03:52 06:34 08:34 6 28 05:01 06:17 12:26 03:52 06:35 08:35 7 29 05:00 06:16 12:26 03:51 06:35 08:35 8 30 04:59 06:16 12:26 03:51 06:35 08:35 9 31 04:58 06:15 12:25 03:51 06:36 08:36 10 1 إبريل 04:57 06:14 12:25 03:50 06:36 08:36 11 2 04:56 06:13 12:25 03:50 06:36 08:36 12 3 04:55 06:12 12:25 03:50 06:37 08:37 13 4 04:54 06:11 12:24 03:50 06:37 08:37 14 5 04:53 06:10 12:24 03:49 06:37 08:37 15 6 04:52 06:09 12:24 03:49 06:38 08:38 16 7 04:51 06:08 12:23 03:49 06:38 08:38 17 8 04:50 06:07 12:23 03:48 06:38 08:38 18 9 04:49 06:07 12:23 03:48 06:38 08:38 19 10 04:48 06:06 12:23 03:47 06:39 08:39 20 11 04:47 06:05 12:22 03:47 06:39 08:39 21 12 04:46 06:04 12:22 03:47 06:39 08:39 22 13 04:45 06:03 12:22 03:46 06:40 08:40 23 14 04:44 06:02 12:22 03:46 06:40 08:40 24 15 04:43 06:01 12:21 03:46 06:40 08:40 25 16 04:42 06:01 12:21 03:45 06:41 08:41 26 17 04:41 06:00 12:21 03:45 06:41 08:41 27 18 04:40 05:59 12:21 03:44 06:42 08:42 28 19 04:40 05:58 12:20 03:44 06:42 08:42 29 20 04:39 05:57 12:20 03:44 06:42 08:42

غرة رمضان 1444

وكانت المحكمة العليا أعلنت يوم أمس أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.