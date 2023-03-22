مواقيت الصلاة في مكة المكرمة رمضان 1444

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نشر تقويم أم القرى بيانًا بمواقيت الصلاة في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ غدًا بمشيئة الله وفقًا لبيان المحكمة العليا.
وبحسب تقويم أم القرى سيكون موعد أذان الفجر أول أيام رمضان المبارك عند الساعة 05:06 فيما سيكون موعد شروق الشمس عند الساعة 06:22 وسيحين موعد أذان الظهر إن شاء الله في تمام الساعة 12:28بينما يكون موعد صلاة العصر عند الساعة 03:53 وسيكون موعد أذان المغرب أول أيام رمضان عند الساعة 06:33 بينما يحين موعد أذان العشاء عند الساعة 08:33 بحسب توقيت مكة المكرمة.
أما باقي أيام الشهر الكريم فستكون مواقيت الصلاة فيها كما يلي:
|أوقات الصلاة لمدينة مكة المكرمة رمضان / 1444
|الهجري
|الميلادي
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|1
|23 مارس
|05:06
|06:22
|12:28
|03:53
|06:33
|08:33
|2
|24
|05:05
|06:21
|12:28
|03:53
|06:33
|08:33
|3
|25
|05:04
|06:20
|12:27
|03:52
|06:34
|08:34
|4
|26
|05:03
|06:19
|12:27
|03:52
|06:34
|08:34
|5
|27
|05:02
|06:18
|12:27
|03:52
|06:34
|08:34
|6
|28
|05:01
|06:17
|12:26
|03:52
|06:35
|08:35
|7
|29
|05:00
|06:16
|12:26
|03:51
|06:35
|08:35
|8
|30
|04:59
|06:16
|12:26
|03:51
|06:35
|08:35
|9
|31
|04:58
|06:15
|12:25
|03:51
|06:36
|08:36
|10
|1 إبريل
|04:57
|06:14
|12:25
|03:50
|06:36
|08:36
|11
|2
|04:56
|06:13
|12:25
|03:50
|06:36
|08:36
|12
|3
|04:55
|06:12
|12:25
|03:50
|06:37
|08:37
|13
|4
|04:54
|06:11
|12:24
|03:50
|06:37
|08:37
|14
|5
|04:53
|06:10
|12:24
|03:49
|06:37
|08:37
|15
|6
|04:52
|06:09
|12:24
|03:49
|06:38
|08:38
|16
|7
|04:51
|06:08
|12:23
|03:49
|06:38
|08:38
|17
|8
|04:50
|06:07
|12:23
|03:48
|06:38
|08:38
|18
|9
|04:49
|06:07
|12:23
|03:48
|06:38
|08:38
|19
|10
|04:48
|06:06
|12:23
|03:47
|06:39
|08:39
|20
|11
|04:47
|06:05
|12:22
|03:47
|06:39
|08:39
|21
|12
|04:46
|06:04
|12:22
|03:47
|06:39
|08:39
|22
|13
|04:45
|06:03
|12:22
|03:46
|06:40
|08:40
|23
|14
|04:44
|06:02
|12:22
|03:46
|06:40
|08:40
|24
|15
|04:43
|06:01
|12:21
|03:46
|06:40
|08:40
|25
|16
|04:42
|06:01
|12:21
|03:45
|06:41
|08:41
|26
|17
|04:41
|06:00
|12:21
|03:45
|06:41
|08:41
|27
|18
|04:40
|05:59
|12:21
|03:44
|06:42
|08:42
|28
|19
|04:40
|05:58
|12:20
|03:44
|06:42
|08:42
|29
|20
|04:39
|05:57
|12:20
|03:44
|06:42
|08:42
وكانت المحكمة العليا أعلنت يوم أمس أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.