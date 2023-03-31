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منقولة من تركيا وشمال العراق

موجة برد خاطفة تؤثر الليلة على المناطق الشمالية وغدًا على الوسطى والشرقية

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ صباحاً
موجة برد خاطفة تؤثر الليلة على المناطق الشمالية وغدًا على الوسطى والشرقية
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث في الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن هناك موجة برد خاطفة تشهدها المملكة خلال هذين اليومين.

وتابع الزعاق في تغريدة عبر موقع تويتر، سنشهد موجة برد منقولة من مناطق شمالية-تركيا وشمال العراق- تؤثر الليلة على المناطق الشمالية وغدًا على الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية بتمرحل زحزاح وحصولها في أواخر شهر مارس وبداية إبريل يحصل كل 12 سنة مرة واحدة.

وفي وقت سابق، فسر الزعاق سبب مقولة مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان، حيث قال: إن الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية يسمى بإبريل وهو أحد الأربعة شهور الذي يتكون من 30 يومًا يسمى بالعراق وبلاد الشام بنيسان.

باكورة الربيع

وتابع: نيسان كلمة سومرية تعني الباكورة أي أنه يأتي في باكورة الربيع ومع تقهر الزمن أصبح يأتي في عز الربيع ويتزامن ذلك مع موسم صياح النبات.

واستطرد: إبريل كلمه مشتقة من اللاتينية إبريالز وتعني التفتح فهو موسم تتفتح فيه جميع أنواع النباتات ومطره منبت للربيع الصيفي، وأهلنا الأولون- الله يرحمهم- بالشام يقولون: مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان.

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