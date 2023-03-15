Icon

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية Icon النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش Icon تنبيه من عاصفة ركامية وتساقط كثيف للبرد على الرياض Icon إبراهيموفيتش يعود إلى المنتخب السويدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا أنه يضع تحديات لنفسه وللفريق

مودريتش:كريستيانو رونالدو أفضل لاعب جاورته

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
مودريتش:كريستيانو رونالدو أفضل لاعب جاورته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، أن نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب جاوره على الإطلاق.

الإشادة بإمكانيات كريستيانو رونالدو

وتحدث مودريتش عن أفضل لاعب جاوره، قائلًا: “كريستيانو رونالدو، لأنه يريد دائمًا تحقيق الأفضل والمزيد، ولا يكون سعيدًا أبدًا بما يفعله”.

وتابع خلال تصريحاته في مقابلة مع أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فرديناند: “كلها أمور وصفات مذهلة حقًا لدى رونالدو، والتحديات التي يضعها لنفسه وللفريق كل يوم كانت لا تصدق أبدًا”.

وتزامل مودريتش مع كريستيانو رونالدو لسنوات عديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وساهما في تحقيق عديد البطولات المحلية والقارية، قبل أن يرحل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

كريستيانو رونالدو ومودريتش
رونالدو ومودريتش

مودريتش يُشيد بلاعبي الريال

وأضاف النجم الكرواتي: “توني كروس هو شريكي في خط الوسط، أستمتع باللعب معه، إنه رائع في التعامل مع الكرة ويتميز بالهدوء ولا يتوتر أبدًا، مذهل”.

توني كروس
كروس – المصدر @ToniKroos

وواصل تصريحاته قائلًا: “سيرجيو راموس مدافع رائع، وأحد أفضل القادة على أرض الملعب، عندما تكون هناك مشكلة يتواجد دائما لدعمك، إنه من فئة مختلفة”.

سيرجيو راموس
راموس

وأردف: “الفترة الأخيرة لغاريث بيل في ريال مدريد لم تسر بشكل متوقع، لكن أنظر إلى ما فعله في نهائي العاشرة، وكذلك أهدافه ضد ليفربول، لقد كان مذهلًا”.

غاريث بيل
بيل – المصدر @GarethBale11

وعن إمكانية تكوين فريق خماسي، رد مودريتش: “حسنًا، سيضم راموس وكريستيانو وكروس وبيل، بالإضافة إلى راكيتيتش، لأنني لا أستطيع اختيار جميع اللاعبين من ريال مدريد، ولكن دون نسيان كاسيميرو وبنزيما أيضًا”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة