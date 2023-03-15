مودريتش:كريستيانو رونالدو أفضل لاعب جاورته

أكد نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، أن نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب جاوره على الإطلاق.

الإشادة بإمكانيات كريستيانو رونالدو

وتحدث مودريتش عن أفضل لاعب جاوره، قائلًا: “كريستيانو رونالدو، لأنه يريد دائمًا تحقيق الأفضل والمزيد، ولا يكون سعيدًا أبدًا بما يفعله”.

وتابع خلال تصريحاته في مقابلة مع أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فرديناند: “كلها أمور وصفات مذهلة حقًا لدى رونالدو، والتحديات التي يضعها لنفسه وللفريق كل يوم كانت لا تصدق أبدًا”.

وتزامل مودريتش مع كريستيانو رونالدو لسنوات عديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وساهما في تحقيق عديد البطولات المحلية والقارية، قبل أن يرحل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

مودريتش يُشيد بلاعبي الريال

وأضاف النجم الكرواتي: “توني كروس هو شريكي في خط الوسط، أستمتع باللعب معه، إنه رائع في التعامل مع الكرة ويتميز بالهدوء ولا يتوتر أبدًا، مذهل”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “سيرجيو راموس مدافع رائع، وأحد أفضل القادة على أرض الملعب، عندما تكون هناك مشكلة يتواجد دائما لدعمك، إنه من فئة مختلفة”.

وأردف: “الفترة الأخيرة لغاريث بيل في ريال مدريد لم تسر بشكل متوقع، لكن أنظر إلى ما فعله في نهائي العاشرة، وكذلك أهدافه ضد ليفربول، لقد كان مذهلًا”.

وعن إمكانية تكوين فريق خماسي، رد مودريتش: “حسنًا، سيضم راموس وكريستيانو وكروس وبيل، بالإضافة إلى راكيتيتش، لأنني لا أستطيع اختيار جميع اللاعبين من ريال مدريد، ولكن دون نسيان كاسيميرو وبنزيما أيضًا”.