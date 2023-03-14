موديز تخفض تصنيف القطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي

وجهت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز ضربة موجعة للقطاع المصرفي الأمريكي المتعثر، وعدلت من توقعاتها له من مستقر إلى سلبي.

وقالت وكالة موديز في بيان نقلته قناة CNBC التلفزيونية: خفضنا توقعاتنا للنظام المصرفي الأمريكي من مستقر إلى سلبي لتعكس بيئة التشغيل المتدهورة بسرعة في أعقاب سحب الودائع الجماعي من بنك سيليكون فالي وبنك سيلفرجيت وبنك سيغنتشر بالإضافة إلى إلان إفلاس بنكين منهم وهما سيليكون فالي وسيغنتشر.

ضربة خطيرة

وأشارت القناة إلى أن وكالة موديز وجهت ضربة خطيرة لقطاع المال الأمريكي متعثر، وذلك بعد أن انهارت 3 بنوك أمريكية في أقل من أسبوع، بأصول تبلغ قيمتها 333 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية للشركات المالية في جميع أنحاء العالم في يومين من التداول بمقدار 465 مليار دولار، وذلك بعد إفلاس البنك الأمريكي سيليكون فالي، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وبحسب الوكالة فإن هذا هو مقدار الانخفاض للقيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في مؤشري MSCI World Financials وMSCI EM Financials، وواصلت القيمة السوقية للمؤسسات المالية انخفاضها اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر MSCI Asia Pacific في الأسواق الآسيوية بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى له منذ 29 نوفمبر 2022.

وانخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي في اليابان 8.3%، فيما هبط سهم هانا فاينانشيال غروب (Hana Financial) الكورية الجنوبية 4.7%، وكذلك تراجعت أسهم ايه إن زد غروب هولدنغ (ANZ) الأسترالية 2.8%.

صناديق التقاعد تخسر ملايين الدولارات

وقبل ذلك ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن صناديق التقاعد حول العالم خسرت ملايين الدولارات نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي.

ووفقًا للمجلة فقد استثمرت صناديق مثل صندوق تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا وصندوق تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا وخدمة المعاشات التقاعدية الوطنية في كوريا الجنوبية وصندوق المعاشات السويدي في البنك المنهار.