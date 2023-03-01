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نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بالزيادة

موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2023 و2024

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2023 و2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، اليوم الأربعاء، توقعاتها لاقتصاد المملكة خلال عامي 2023 و2024.

نمو الناتج المحلي للمملكة

ورفعت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بالزيادة.

نشاط القطاع غير النفطي

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن هذه التوقعات تعكس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.

 

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