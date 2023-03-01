الأرصاد لأهالي الطائف وجازان: أمطار رعدية وغزيرة حتى المساء موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2023 و2024 طريقة تعليمية حضارية لتأهيل الطلاب وتخفيف رهبة الاختبارات خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات المجلس الصحي يعلن عن وظائف إدارية وتقنية بالرياض مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 34 مئوية و3 مدن تسجل الأدنى فرقة سوبر جونيور العالمية بالرياض..ما السر؟ الثقة في محيط العمل الأهم والأخطر في حياة الإنسان 12 فحصاً ميدانياً ومخبرياً لجودة التمور بالمسجد الحرام هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف للجنسين
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، اليوم الأربعاء، توقعاتها لاقتصاد المملكة خلال عامي 2023 و2024.
ورفعت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بالزيادة.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن هذه التوقعات تعكس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.