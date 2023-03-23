Icon

الدفاع المدني: احذروا مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان Icon أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض Icon زلزال قوي يضرب أنقرة Icon ‏أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي Icon ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف Icon العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته Icon الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة Icon رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان Icon توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان Icon سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعكس الجدارة الائتمانية له

موديز تغير تصنيف صندوق الاستثمارات العامة إلى إيجابية

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
موديز تغير تصنيف صندوق الاستثمارات العامة إلى إيجابية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق الائتماني عند الفئة “A1”.

جدارة ائتمانية

وحسب قناة “العربية”، جاء منح “موديز” الصندوق تصنيف “A1” ليعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وعند ربطها بمنهجية التصنيف المعتمدة تؤدي إلى نتيجة “Aa2” حسب تقييم الأداء.

وقد أخذت “موديز” عدة عوامل في الاعتبار عند إصدارها تصنيف الصندوق، من بينها حجم الأصول تحت الإدارة، المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية، وتنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي.

كما أخذت “موديز” بعين الاعتبار مركز الصندوق المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية عالية لتكلفة الفائدة، والسيولة العالية للصندوق.

سندات خضراء

وكان صندوق الاستثمارات العامة أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية الذي تضمن أول إصدار بمدة 100 سنة من صندوق سيادي.

كما تبعها إعلان الصندوق عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية في فبراير 2023، والتي ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيًا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم