مورينيو ضمن خيارات ريال مدريد

دعاء الشيخ السديس والحذيفي في ليلة 1 رمضان بالحرمين الشريفين وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50%
ظهر المدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو على رادار فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، الذي يبحث عن خيارات أخرى في حالة رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وضع بالفعل خيارات في حال احتاج النادي إلى بديل”.
وأضافت: “إلى جانب مورينيو، يعتقد أن مدربين أمثال الألماني توماس توخيل والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ضمن قائمة الريال، بالإضافة إلى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وأوليفر جلاسنر مدرب أينتراخت فرانكفورت”.
ودرب مورينيو قد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عام 2010، بعد رحيله عن إنتر ميلان الإيطالي، وقاده لحصد لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الأول، والدوري الإسباني الممتاز في الموسم الثاني.
وحطم المدرب البرتغالي مع ريال مدريد الأرقام القياسية لعدد النقاط في موسم واحد ضمن الدوري الإسباني، وعدد الأهداف، وأفضل فارق في الأهداف، وعدد الانتصارات خارج الأرض، وعدد الانتصارات الإجمالية.
ويخوض المدرب البرتغالي حاليًا الموسم الثاني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ويسير معه بشكل مميز، كما قاده لحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فينورد الهولندي.