مورينيو ضمن خيارات ريال مدريد

ظهر المدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو على رادار فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، الذي يبحث عن خيارات أخرى في حالة رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد يحدد بدلاء أنشيلوتي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وضع بالفعل خيارات في حال احتاج النادي إلى بديل”.

وأضافت: “إلى جانب مورينيو، يعتقد أن مدربين أمثال الألماني توماس توخيل والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ضمن قائمة الريال، بالإضافة إلى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وأوليفر جلاسنر مدرب أينتراخت فرانكفورت”.

مورينيو مع ريال مدريد

ودرب مورينيو قد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عام 2010، بعد رحيله عن إنتر ميلان الإيطالي، وقاده لحصد لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الأول، والدوري الإسباني الممتاز في الموسم الثاني.

وحطم المدرب البرتغالي مع ريال مدريد الأرقام القياسية لعدد النقاط في موسم واحد ضمن الدوري الإسباني، وعدد الأهداف، وأفضل فارق في الأهداف، وعدد الانتصارات خارج الأرض، وعدد الانتصارات الإجمالية.

ويخوض المدرب البرتغالي حاليًا الموسم الثاني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ويسير معه بشكل مميز، كما قاده لحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فينورد الهولندي.