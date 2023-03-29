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بعد نهاية الموسم الحالي

مورينيو يحسم موقفه من الرحيل عن روما

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
مورينيو يحسم موقفه من الرحيل عن روما
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينو موقفه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

مورينيو مستمر

وينتهي عقد مورينيو مع روما في صيف عام 2024، وارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل، في حالة فشل الإدارة في تلبية طلباته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوزيه مورينيو مدرب روما
المدرب البرتغالي

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “مورينيو قرر بالفعل البقاء في روما حتى نهاية عقده مع الفريق، حيث إنه اتخذ قراره قبل بدء فترة التوقف الدولي، والتي قضاها المدير الفني في لندن رفقة عائلته”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “جوزيه يتمتع باهتمام متزايد من جانب الثنائي باريس سان جيرمان ونيوكاسل، رغم العلاقة الجيدة بين المدرب البرتغالي ولويس كامبوس مدير باريس سان جيرمان، لكنه ينوي البقاء في روما”.

مورينيو
المدرب البرتغالي

روما مع المدرب البرتغالي

ويخوض المدرب البرتغالي حاليًا الموسم الثاني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، ويسير معه بشكل مميز، كما قاده لحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فينورد الهولندي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 47 نقطة من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر 8 لقاءات.

روما
لاعبو روما – المصدر @OfficialASRoma
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