مورينيو يغيب عن روما أمام ساسولو ولاتسيو

خسر المدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، الاستئناف الذي قدمه النادي بشأن إيقافه لمباراتين، وذلك بعد خلافه مع الحكم ماركو سيرا.

طرد مورينيو

وكان مورينيو قد حصل على البطاقة الحمراء بعد مشادة مع الحكم الرابع سيرا، خلال خسارة فريقه أمام كريمونيزي بهدفين مقابل هدف، حيث أصر على أنه تعرض للإهانة من قبل الحكم.

وأصدر القاضي الرياضي قرارًا بمعاقبة المدير الفني البرتغالي بالإيقاف مباراتين بعد الطرد، وهو ما تم تعليقه قبل مواجهة يوفنتوس، ليتواجد بمقاعد البدلاء أمام السيدة العجوز.

رفض الاستئناف

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، مساء اليوم الجمعة: “تأكد إيقاف مورينيو مباراتين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتأكد غيابه عن مواجهتي ساسولو ولاتسيو في الديربي”.

وأضافت: “مورينيو تلقى غرامة بقيمة 10 آلاف يورو أيضًا، على خلفية واقعته مع ماركو سيرا”، وتابعت: “تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية أن يُحال الحكم الرابع إلى لجنة الانضباط، بسبب خرقه قواعد الأخلاق مع المدرب البرتغالي”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 47 نقطة من الفوز في 14 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر 6 مواجهات.