موسكو تعترض قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

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اعترض سلاح الجو الروسي، قاذفتين إستراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر البلطيق.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.
وأردفت الوزارة، أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين إستراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H.
وأكدت الدفاع الروسية: من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز سو – 35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.
وأردفت الوزارة: بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأمريكية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.
وشددت الدفاع الروسية، على أن تحليق الطائرة المقاتلة الروسية في امتثال صارم للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي؛ منعًا لانتهاك حدود الدولة الروسية.