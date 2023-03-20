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منعًا لانتهاك الحدود الروسية

موسكو تعترض قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
موسكو تعترض قاذفتين إستراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق
المواطن - فريق التحرير

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اعترض سلاح الجو الروسي، قاذفتين إستراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية فوق بحر البلطيق.

تفاصيل الحادث

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود دولة روسيا.

وأردفت الوزارة، أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين إستراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H.

وأكدت الدفاع الروسية: من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز سو – 35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأمريكية.

إزالة التهديد

وأردفت الوزارة: بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأمريكية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

وشددت الدفاع الروسية، على أن تحليق الطائرة المقاتلة الروسية في امتثال صارم للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي؛ منعًا لانتهاك حدود الدولة الروسية.

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