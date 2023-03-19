موسم الحميمين أيام برده قليلة والاحتياط واجب

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن موسم الحميمين يبدأ غدًا، وعدد أيامه 26 يومًا، مشيرًا إلى أن بداية فصل الربيع فلكيًّا بتعامد الشمس على خط الاستواء ويوافق 21 مارس.
وتابع: من أيام بياع الخبل عباته، مضيفًا: صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل آخر الثلاثينات مئوية ظهرًا لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، إلا أن يصرفها الله- هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية-.
وأردف: موسم الحميمين يعتبر ثاني منازل فصل الربيع، حيث يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل.
ولفت الحصيني إلى أن هذا الموسم تكثر فيه أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب تقلبات الجوية.
وأكمل: بداية موسم المراويح، أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.
واستطرد الباحث في الطقس والمناخ: يقولون الأولين، يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم، ويقولون مدام البر– القمح- في البر الأرض- لا تأمن البرد-، وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين.
وأوضح الحصيني أن بداية الحميمين يوافق هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء.