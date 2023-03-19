موسم الحميمين أيام برده قليلة والاحتياط واجب

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن موسم الحميمين يبدأ غدًا، وعدد أيامه 26 يومًا، مشيرًا إلى أن بداية فصل الربيع فلكيًّا بتعامد الشمس على خط الاستواء ويوافق 21 مارس.

وتابع: من أيام بياع الخبل عباته، مضيفًا: صحيح أن أيام برده قليلة لكن الاحتياط واجب رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل آخر الثلاثينات مئوية ظهرًا لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة، إلا أن يصرفها الله- هذا خاص بالشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية وشرق الغربية-.

ثاني منازل الربيع

وأردف: موسم الحميمين يعتبر ثاني منازل فصل الربيع، حيث يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل.

ولفت الحصيني إلى أن هذا الموسم تكثر فيه أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب تقلبات الجوية.

وأكمل: بداية موسم المراويح، أهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.

برد الحميم

واستطرد الباحث في الطقس والمناخ: يقولون الأولين، يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم، ويقولون مدام البر– القمح- في البر الأرض- لا تأمن البرد-، وهذا حذر متأصل لدى ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين.

وأوضح الحصيني أن بداية الحميمين يوافق هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء.