موسونا الهداف التاريخي للطائي بدوري روشن

واصل المهاجم ناوليدج موسونا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة هدافيه.

تألق موسونا مع الطائي

وتألق موسونا صاحب الـ32 عامًا، بشكل لافت في مباراة الطائي ضد الفتح اليوم، ونجح في تسجيل هدفين، ليصبح الهداف التاريخي لفارس الشمال في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدفًا.

ويُعد موسونا من أبرز لاعبي الطائي، ويحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر صناعة للفرص بدوري روشن السعودي هذا الموسم بـ6 فرص، وصنع 36 فرصة، كما يتواجد بالمركز الخامس في قائمة الأكثر لعبًا للعرضيات بـ93 عرضية.

فوز الطائي ضد الفتح

وانتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الطائي، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.

ورفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.