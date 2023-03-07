موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة نجران

كشف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي عن تشكيلة الراقي لمواجهة نجران بعد قليل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري يلو.

الأهلي ضد نجران

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” محمد الربيعي، ريان حامد، باستوس، نايف كريري، إبراهيم الزبيدي، هشام فايق، ميليسي، زياد الجهني، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي، هيثم عسيري”.

وقبل المباراة، يتواجد الراقي في المركز الثاني برصيد 49 نقطة في جدول ترتيب دوري يلو، بينما يتواجد نادي نجران في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” برصيد 19 نقطة.

نتائج مباريات الجولة الـ24

وكانت مباريات الجولة الـ24 من دوري يلو، انطلقت أمس بتعادل الرياض والعربي بثلاثية لكل فريق، وتعادل بين القادسية والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على هجر بثنائية مقابل هدف، وفي مباريات اليوم تعادل القيصومة مع الفيصلي بهدف لكل فريق، وفاز الخلود على الشعلة بثنائية دون رد، بينما تقام مباراة جدة ضد العين اليوم في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ25 من دوري يلو غدًا بإقامة مباراة العروبة ضد الجبلين حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة.