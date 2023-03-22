موعد أذان الفجر أول أيام رمضان

يترقب المسلمون حول العالم دخول شهر رمضان المبارك 1444 حيث يبدأ المسلمون ساعات الصوم في أول أيام الشهر المبارك وكلهم أمل ورجاء في أن يتقبل الله منهم ويجعلهم من عتقاء شهر رمضان.

موعد أذان الفجر

ويحين موعد صلاة الفجر في مكة المكرمة في اليوم الأول من رمضان عند الساعة 05:06 صباحًا فيما يكون موعد شروق الشمس عند الساعة 06:22 .

أما في المدينة المنورة فسيحين موعد أذان الفجر عند الساعة 05:05 صباحًا فيما سيكون شروق الشمس عند الساعة 06:22 صباحًا، وفي الرياض يحين موعد أذان الفجر الأول من رمضان عند الساعة 04:36 صباحًا فيما تشرق الشمس بأمر ربها في العاصمة السعودية عند الساعة 05:54 صباحًا.

غرة رمضان 1444

وكانت المحكمة العليا أعلنت يوم أمس أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن يوم الخميس المقبل هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.