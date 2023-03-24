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موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان 1444

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان 1444
المواطن- فريق التحرير

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يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان عند الساعة 06:33 مساء في مكة المكرمة فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:33 مساء.

موعد أذان المغرب

أما في المدينة المنورة فسوف يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:35 مساء فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:35 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الرياض عند الساعة 06:06 مساء فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:06 مساء.

مواقيت الصلاة

أما مواقيت الصلاة في يوم الجمعة الثاني من رمضان المبارك في باقي المدن السعودية فستكون وفق الجدول التالي

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة المكرمة 05:05 06:21 12:28 03:53 06:33 08:33
المدينة المنورة 05:04 06:21 12:28 03:55 06:35 08:35
الرياض 04:35 05:53 12:00 03:27 06:06 08:06
بريدة 04:45 06:04 12:11 03:39 06:18 08:18
الدمام 04:20 05:39 11:46 03:14 05:53 07:53
أبها 04:57 06:11 12:17 03:40 06:22 08:22
تبوك 05:12 06:33 12:41 04:09 06:47 08:47
حائل 04:53 06:13 12:20 03:48 06:27 08:27
عرعر 04:52 06:15 12:23 03:52 06:30 08:30
جازان 04:57 06:11 12:17 03:38 06:22 08:22
نجران 04:50 06:04 12:10 03:32 06:15 08:15
الباحة 05:00 06:15 12:21 03:45 06:27 08:27
سكاكا 04:56 06:18 12:26 03:55 06:33 08:33
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