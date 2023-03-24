موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان 1444

يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان عند الساعة 06:33 مساء في مكة المكرمة فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:33 مساء.

موعد أذان المغرب

أما في المدينة المنورة فسوف يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:35 مساء فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:35 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الرياض عند الساعة 06:06 مساء فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:06 مساء.

مواقيت الصلاة

أما مواقيت الصلاة في يوم الجمعة الثاني من رمضان المبارك في باقي المدن السعودية فستكون وفق الجدول التالي