موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان 1444

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يحين موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الثاني من رمضان عند الساعة 06:33 مساء في مكة المكرمة فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:33 مساء.
أما في المدينة المنورة فسوف يؤذن لصلاة المغرب عند الساعة 06:35 مساء فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:35 مساء، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الرياض عند الساعة 06:06 مساء فيما يحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 08:06 مساء.
أما مواقيت الصلاة في يوم الجمعة الثاني من رمضان المبارك في باقي المدن السعودية فستكون وفق الجدول التالي
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|05:05
|06:21
|12:28
|03:53
|06:33
|08:33
|المدينة المنورة
|05:04
|06:21
|12:28
|03:55
|06:35
|08:35
|الرياض
|04:35
|05:53
|12:00
|03:27
|06:06
|08:06
|بريدة
|04:45
|06:04
|12:11
|03:39
|06:18
|08:18
|الدمام
|04:20
|05:39
|11:46
|03:14
|05:53
|07:53
|أبها
|04:57
|06:11
|12:17
|03:40
|06:22
|08:22
|تبوك
|05:12
|06:33
|12:41
|04:09
|06:47
|08:47
|حائل
|04:53
|06:13
|12:20
|03:48
|06:27
|08:27
|عرعر
|04:52
|06:15
|12:23
|03:52
|06:30
|08:30
|جازان
|04:57
|06:11
|12:17
|03:38
|06:22
|08:22
|نجران
|04:50
|06:04
|12:10
|03:32
|06:15
|08:15
|الباحة
|05:00
|06:15
|12:21
|03:45
|06:27
|08:27
|سكاكا
|04:56
|06:18
|12:26
|03:55
|06:33
|08:33