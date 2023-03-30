موعد أذان المغرب اليوم 8 رمضان بمختلف المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس ثامن أيام شهر رمضان المباركات.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الثامن من أيام شهر رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:35 مساء، المدينة المنورة 6:37، الرياض 6:09، بريدة 6:20، الدمام 5:56 ، أبها 6:24.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:51، وفي حائل 6:30، وفي عرعر 6:34، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:28، وفي سكاكا 6:37.