موعد أذان المغرب بجميع مناطق المملكة أول أيام رمضان

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يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس في أول أيام شهر رمضان المباركات.
ويؤذن لصلاة المغرب في مكة المكرمة الساعة 6:33 وفي المدينة المنورة الساعة 6:34، وفي الرياض الساعة 6:06 .
بينما يؤذن المغرب في بريدة الساعة 6:17، وفي الدمام 5:53، وفي أبها الساعة الـ 6:22.
بينما يؤذن المغرب في تبوك الساعة 6:47 وفي حائل 6:26، وفي عرعر 6:30، وفي جازان 6:22، وفي نجران الساعة 6:15، وفي الباحة الساعة 6:26 وفي سكاكا الساعة 6:33.