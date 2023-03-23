موعد أذان المغرب بجميع مناطق المملكة أول أيام رمضان

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس في أول أيام شهر رمضان المباركات.

أذان المغرب في مختلف المناطق

ويؤذن لصلاة المغرب في مكة المكرمة الساعة 6:33 وفي المدينة المنورة الساعة 6:34، وفي الرياض الساعة 6:06 .

بينما يؤذن المغرب في بريدة الساعة 6:17، وفي الدمام 5:53، وفي أبها الساعة الـ 6:22.

بينما يؤذن المغرب في تبوك الساعة 6:47 وفي حائل 6:26، وفي عرعر 6:30، وفي جازان 6:22، وفي نجران الساعة 6:15، وفي الباحة الساعة 6:26 وفي سكاكا الساعة 6:33.