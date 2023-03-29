موعد أذان المغرب في جميع المناطق اليوم 7 رمضان

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء سابع أيام شهر رمضان المباركات.

أذان المغرب في مختلف المناطق

ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، سابع أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:35 مساء، المدينة المنورة 6:37، الرياض 6:09، بريدة 6:20، الدمام 5:55 ، أبها 6:23.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:50، وفي حائل 6:29، وفي عرعر 6:33، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:16، وفي الباحة 6:28، وفي سكاكا 6:36.