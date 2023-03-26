Icon

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة Icon ولي العهد يصل المدينة المنورة Icon جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل Icon محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده Icon خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات Icon حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل Icon محمد عبده: أخوالي من اليمن وأبوي عسيري Icon إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير Icon أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه ! Icon الدراسة عبر البلاك بورد في جامعة حائل اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد الرابع من رمضان

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد الرابع من رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد عند الساعة 06:34 مساء في مكة المكرمة، بينما يحين موعد أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:36 مساء وفي مدينة الرياض يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:07 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب توقيت أم القرى يحين موعد أذان الفجر عند الساعة 05:03 صباحًا في مكة المكرمة في حين تشرق الشمس بأمر ربها عند الساعة 06:19 صباحًا.

أما في المدينة المنورة يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 05:01 صباحًا في حين يؤذن الفجر في العاصمة الرياض عند الساعة 04:33 صباحًا فيما جاءت مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى كما يلي:

 

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة المكرمة 05:03 06:19 12:27 03:52 06:34 08:34
المدينة المنورة 05:01 06:19 12:28 03:55 06:36 08:36
الرياض 04:33 05:51 12:00 03:27 06:07 08:07
بريدة 04:42 06:02 12:10 03:39 06:19 08:19
الدمام 04:18 05:37 11:46 03:14 05:54 07:54
أبها 04:55 06:09 12:16 03:39 06:23 08:23
تبوك 05:10 06:31 12:40 04:09 06:49 08:49
حائل 04:50 06:10 12:19 03:48 06:28 08:28
عرعر 04:49 06:12 12:22 03:52 06:31 08:31
جازان 04:56 06:09 12:16 03:38 06:22 08:22
نجران 04:48 06:02 12:09 03:32 06:16 08:16
الباحة 04:58 06:13 12:20 03:45 06:27 08:27
سكاكا 04:54 06:16 12:25 03:55 06:35 08:35
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عصابة هوغ بول في مصر
العالم

ضبط عصابة هوغ بول في مصر

العالم
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
العالم

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا...

العالم
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
السعودية اليوم

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

السعودية اليوم
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة...

العالم
أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية...

السعودية اليوم
وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
غرائب

وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

غرائب
يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة
السعودية اليوم

يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة...

السعودية اليوم
بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة
العالم

بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة

العالم