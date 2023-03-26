موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد الرابع من رمضان

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يحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد عند الساعة 06:34 مساء في مكة المكرمة، بينما يحين موعد أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:36 مساء وفي مدينة الرياض يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:07 مساء.
وبحسب توقيت أم القرى يحين موعد أذان الفجر عند الساعة 05:03 صباحًا في مكة المكرمة في حين تشرق الشمس بأمر ربها عند الساعة 06:19 صباحًا.
أما في المدينة المنورة يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 05:01 صباحًا في حين يؤذن الفجر في العاصمة الرياض عند الساعة 04:33 صباحًا فيما جاءت مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|05:03
|06:19
|12:27
|03:52
|06:34
|08:34
|المدينة المنورة
|05:01
|06:19
|12:28
|03:55
|06:36
|08:36
|الرياض
|04:33
|05:51
|12:00
|03:27
|06:07
|08:07
|بريدة
|04:42
|06:02
|12:10
|03:39
|06:19
|08:19
|الدمام
|04:18
|05:37
|11:46
|03:14
|05:54
|07:54
|أبها
|04:55
|06:09
|12:16
|03:39
|06:23
|08:23
|تبوك
|05:10
|06:31
|12:40
|04:09
|06:49
|08:49
|حائل
|04:50
|06:10
|12:19
|03:48
|06:28
|08:28
|عرعر
|04:49
|06:12
|12:22
|03:52
|06:31
|08:31
|جازان
|04:56
|06:09
|12:16
|03:38
|06:22
|08:22
|نجران
|04:48
|06:02
|12:09
|03:32
|06:16
|08:16
|الباحة
|04:58
|06:13
|12:20
|03:45
|06:27
|08:27
|سكاكا
|04:54
|06:16
|12:25
|03:55
|06:35
|08:35