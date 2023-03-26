موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأحد الرابع من رمضان

يحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد عند الساعة 06:34 مساء في مكة المكرمة، بينما يحين موعد أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:36 مساء وفي مدينة الرياض يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 06:07 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

وبحسب توقيت أم القرى يحين موعد أذان الفجر عند الساعة 05:03 صباحًا في مكة المكرمة في حين تشرق الشمس بأمر ربها عند الساعة 06:19 صباحًا.

أما في المدينة المنورة يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 05:01 صباحًا في حين يؤذن الفجر في العاصمة الرياض عند الساعة 04:33 صباحًا فيما جاءت مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية الكبرى كما يلي: