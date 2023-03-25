موعد الإفطار وأذان المغرب ثالث أيام رمضان بمختلف المناطق

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان المباركات.

أذان المغرب في مختلف المناطق

يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، ثالث أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:34 مساء، المدينة المنورة 6:35، الرياض: 6:07، بريدة 6:18، الدمام5:54 ، أبها 6:22.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:48، وفي حائل 6:27، وفي عرعر 6:31، وفي جازان 6:22، وفي نجران 6:16، وفي الباحة 6:27، وفي سكاكا 6:34.