موعد الإفطار وأذان المغرب رابع أيام رمضان بمختلف المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان المباركات.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، رابع أيام رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:34 مساء، المدينة المنورة 6:36، الرياض 6:07، بريدة 6:19، الدمام 5:54 ، أبها 6:23.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:49، وفي حائل 6:28، وفي عرعر 6:31، وفي جازان 6:22، وفي نجران 6:16، وفي الباحة 6:27، وفي سكاكا 6:35.