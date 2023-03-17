Icon

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خسر أمام فريق سبورتينج لشبونة

موعد المباراة القادمة لـ آرسنال بعد توديع الدوري الأوروبي

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
موعد المباراة القادمة لـ آرسنال بعد توديع الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى نادي آرسنال عند مواجهة نادي كريستال بالاس في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023 إلى نسيان أحزانه الأوروبية، وذلك بعد أن ودع بطولة الدوري الأوروبي أمس الخميس من دور ثمن النهائي على يد نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وسيواجه الجانرز فريق كريستال بالاس بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الإمارات في لندن.

ملخص مباراة آرسنال ضد سبورتينج لشبونة

وفي مباراة سبورتينج لشبونة، كان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها سبورتينج لشبونة.

وفي مباراة الإياب، كان السويسري جرانيت تشاكا أحرز الهدف الأول للجانرز في الدقيقة الـ20 من تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني ومن منتصف الملعب، نجح البرتغالي بيدرو جونسالفيس في إحراز هدف التعادل لسبورتينج لشبونة من تصويبة قوية ومخادعة لحارس الجانرز.

واستمر التعادل بين الفريقين بنتيجة 1/ 1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليذهبا إلى ركلات الترجيح، التي حسمها لشبونة لصالحه بنتيجة 5/ 3.

آرسنال ضد سبورتينج لشبونة - الدوري الأوروبي

الجانرز يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

وقبل مواجهة كريستال بالاس، يتواجد نادي آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي مانشستر سيتي الوصيف، أما نادي كريستال بالاس فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم