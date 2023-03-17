موعد المباراة القادمة لـ آرسنال بعد توديع الدوري الأوروبي

يسعى نادي آرسنال عند مواجهة نادي كريستال بالاس في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023 إلى نسيان أحزانه الأوروبية، وذلك بعد أن ودع بطولة الدوري الأوروبي أمس الخميس من دور ثمن النهائي على يد نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وسيواجه الجانرز فريق كريستال بالاس بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الإمارات في لندن.

ملخص مباراة آرسنال ضد سبورتينج لشبونة

وفي مباراة سبورتينج لشبونة، كان لقاء الذهاب انتهى بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها سبورتينج لشبونة.

وفي مباراة الإياب، كان السويسري جرانيت تشاكا أحرز الهدف الأول للجانرز في الدقيقة الـ20 من تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني ومن منتصف الملعب، نجح البرتغالي بيدرو جونسالفيس في إحراز هدف التعادل لسبورتينج لشبونة من تصويبة قوية ومخادعة لحارس الجانرز.

واستمر التعادل بين الفريقين بنتيجة 1/ 1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليذهبا إلى ركلات الترجيح، التي حسمها لشبونة لصالحه بنتيجة 5/ 3.

الجانرز يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

وقبل مواجهة كريستال بالاس، يتواجد نادي آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي مانشستر سيتي الوصيف، أما نادي كريستال بالاس فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.