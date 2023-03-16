Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد نهاية مباريات دور الـ16

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

صعدت أندية “ميلان الإيطالي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي” إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

وكان ميلان تأهل على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بينما تأهل بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وصعد تشيلسي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، وبنفيكا البرتغالي على حساب كلوب بروج البلجيكي.

توتنهام ضد ميلان - هاري كين

أما ريال مدريد فصعد على حساب ليفربول الإنجليزي، ونابولي صعد على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، أما إنتر ميلان فصعد على حساب بورتو البرتغالي، ومانشستر سيتي تأهل على حساب فريق لايبزيج الألماني.

الريال ضد ليفربول

موعد القرعة

وتُقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، في مدينة نيون السويسرية.

وسوف تُقام مباريات ذهاب دور الثمانية، أيام 12 و11 إبريل، أما مباريات العودة فستكون أيام 18 و19 إبريل.

بينما تُقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو على أن تُقام جولة الإياب يومي 16 و17 مايو، أما المباراة النهائية لدوري الأبطال فسوف تُقام يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

تشيلسي ضد دورتموند

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم