موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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صعدت أندية “ميلان الإيطالي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي” إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان ميلان تأهل على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بينما تأهل بايرن ميونخ على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وصعد تشيلسي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، وبنفيكا البرتغالي على حساب كلوب بروج البلجيكي.
أما ريال مدريد فصعد على حساب ليفربول الإنجليزي، ونابولي صعد على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، أما إنتر ميلان فصعد على حساب بورتو البرتغالي، ومانشستر سيتي تأهل على حساب فريق لايبزيج الألماني.
وتُقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، في مدينة نيون السويسرية.
وسوف تُقام مباريات ذهاب دور الثمانية، أيام 12 و11 إبريل، أما مباريات العودة فستكون أيام 18 و19 إبريل.
بينما تُقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو على أن تُقام جولة الإياب يومي 16 و17 مايو، أما المباراة النهائية لدوري الأبطال فسوف تُقام يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.