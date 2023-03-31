موعد لقاء الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

وتُقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وقناة بي إن سبورتس 4.

وتُعد مواجهة الغد حاسمة في مشوار الفريقين، حيث إنها في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، يصل إلى 50 ألف مشجع.

الأهلي المصري يحتاج للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مباراة الغد بحثًا عن الفوز، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يصعد الهلال السوداني في حالة التعادل بأي نتيجة للتأهل، أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف.

ويعول الفريق الأحمر على الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الأهلي والهلال السوداني، لدعم وتحفيز اللاعبين، للظهور بشكل مميز وتسهيل مهمته في هز الشباك مبكرًا، وتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

وجاء ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي صنداونز الجنوب إفريقي في الصدارة برصيد 11 نقطة، الهلال بـ10 نقاط، ثم الفريق الأحمر برصيد 7 نقاط، والقطن الكاميرون بدون نقاط.