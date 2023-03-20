موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

يستعد فريق إنتر ميلان لخوض مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي، وذلك بعد خسارته أمس الأحد أمام نادي يوفنتوس في الجولة الـ27 من الكالتشيو.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

وسيواجه الإنتر، فريق فيورنتينا في الجولة الـ28 من الكالتشيو، مساء السبت الأول من إبريل المقبل.

وفي مباراة الإنتر ويوفنتوس، سجل اللاعب الصربي فيليب كوستيتش هدف التقدم لليوفي في الدقيقة الـ23 من تصويبة قوية لم يتمكن الحارس الكاميروني أندري أونانا من صدها.

ملخص مباراة الإنتر ضد يوفنتوس

وانتهى الشوط الأول، بتفوق يوفنتوس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإنتر ضد يوفنتوس، حافظ يوفنتوس على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 41 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي بدأت من الجمعة الماضية بفوز ساسولو على سبيزيا بهدف دون رد، بينما فاز أتالانتا على إمبولي بهدفين لهدف.

وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل مونزا ضد كريمونيزي بهدف لكل فريق، أما نادي ساليرنيتانا فتعادل مع بولونيا بهدفين لكل فريق، أما نادي أودينيزي ففاز على ميلان بثلاثية مقابل هدف.

أما في مباريات أمس، فقد نجح سامبدوريا في الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، أما نابولي ففاز على تورينو برباعية دون رد، أما فيورنتينا ففاز على ليتشي بهدف دون رد، وفاز لاتسيو على روما بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على إنتر ميلان بهدف دون رد.