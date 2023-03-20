موعد مباراة إنتر ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن
يستعد فريق إنتر ميلان لخوض مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي، وذلك بعد خسارته أمس الأحد أمام نادي يوفنتوس في الجولة الـ27 من الكالتشيو.
وسيواجه الإنتر، فريق فيورنتينا في الجولة الـ28 من الكالتشيو، مساء السبت الأول من إبريل المقبل.
وفي مباراة الإنتر ويوفنتوس، سجل اللاعب الصربي فيليب كوستيتش هدف التقدم لليوفي في الدقيقة الـ23 من تصويبة قوية لم يتمكن الحارس الكاميروني أندري أونانا من صدها.
وانتهى الشوط الأول، بتفوق يوفنتوس بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من مباراة الإنتر ضد يوفنتوس، حافظ يوفنتوس على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 41 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث.
وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي بدأت من الجمعة الماضية بفوز ساسولو على سبيزيا بهدف دون رد، بينما فاز أتالانتا على إمبولي بهدفين لهدف.
وفي مباريات أول أمس السبت، تعادل مونزا ضد كريمونيزي بهدف لكل فريق، أما نادي ساليرنيتانا فتعادل مع بولونيا بهدفين لكل فريق، أما نادي أودينيزي ففاز على ميلان بثلاثية مقابل هدف.
أما في مباريات أمس، فقد نجح سامبدوريا في الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، أما نابولي ففاز على تورينو برباعية دون رد، أما فيورنتينا ففاز على ليتشي بهدف دون رد، وفاز لاتسيو على روما بهدف دون رد، وفاز يوفنتوس على إنتر ميلان بهدف دون رد.