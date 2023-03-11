موعد مباراة إنتر ميلان ضد بورتو

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لخوض مباراة قوية ضد نادي بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباراة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ” الدراجاو” في البرتغال.
وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الإنتر بهدف دون رد، سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.
وفي لقاء الذهاب، دخل الإنتر المباراة بتشكيل مكون من: “أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دزيكو، لاوتارو”.
أما الفريق البرتغالي فدخل اللقاء بتشكيل مكون من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، بيبي، ماركانو، زايدو، جرويسيتش، أوريبي، أوتافيو، بيبي، جالينو، مهدي تاريمي”.
يذكر أن إنتر ميلان كان خسر أمس أمام فريق سبيزيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي حيث سجل كل من دانيل مالديني ومبالا تزولا هدفي سبيزيا، بينما أحرز روميلو لوكاكو الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.
ويحتل نادي الإنتر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وبفارق 18 نقطة عن نادي نابولي المتصدر.