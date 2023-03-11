Icon

الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة Icon مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب Icon سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة Icon تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي Icon طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية Icon ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم Icon الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة Icon ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي Icon 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بورتو

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
موعد مباراة إنتر ميلان ضد بورتو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لخوض مباراة قوية ضد نادي بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ” الدراجاو” في البرتغال.

إنتر ميلان يهزم بورتو في الذهاب

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الإنتر بهدف دون رد، سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

وفي لقاء الذهاب، دخل الإنتر المباراة بتشكيل مكون من: “أونانا، سكرينيار، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميختاريان، ديماركو، دزيكو، لاوتارو”.

أما الفريق البرتغالي فدخل اللقاء بتشكيل مكون من: “ديوجو كوستا، جواو ماريو، بيبي، ماركانو، زايدو، جرويسيتش، أوريبي، أوتافيو، بيبي، جالينو، مهدي تاريمي”.

إنتر ميلان - لوكاكو

الإنتر يتعثر بالدوري الإيطالي

يذكر أن إنتر ميلان كان خسر أمس أمام فريق سبيزيا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي حيث سجل كل من دانيل مالديني ومبالا تزولا هدفي سبيزيا، بينما أحرز روميلو لوكاكو الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة.

ويحتل نادي الإنتر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة وبفارق 18 نقطة عن نادي نابولي المتصدر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس 2023 بأبو ظبي
السعودية اليوم

إقبال دولي على الجناح السعودي في أيدكس...

السعودية اليوم
أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا
العالم

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

العالم
10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني المساجد
السعودية اليوم

10 تنبيهات من الشؤون الإسلامية لأئمة ومؤذني...

السعودية اليوم
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
صحة وطب‎

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية...

صحة وطب‎
رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس
السعودية اليوم

رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم...

السعودية اليوم
لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي النصر
الرياضة

لمسات رونالدو الإنسانية لا تتوقف مع محبي...

الرياضة
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
حصاد اليوم

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

حصاد اليوم