موعد مباراة الأرجنتين وبنما الودية

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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بنما وديًا وذلك في أول مباراة يخوضها منتخب راقصي التانجو، بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي على حساب المنتخب الفرنسي.
وتُقام المباراة فجر الجمعة القادمة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب ” المونومونتال” في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.
وسيكون تشكيل منتخب راقصي التانجو المتوقع مكونًا من: ” إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، نيكوسلا أوتامندي، كريستيان روميرو، نيكولاس تاليافيكو، رودريجو دي بول، إينزو فيرنانديز، أليكسيس ماك أليسترـ لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا”.
وتأتي مواجهة بنما في إطار احتفالات منتخب التانجو بالتتويج باللقب الثالث في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث تم بيع 63 ألف تذكرة للحضور الجماهيري في المباراة.
وفي وقت سابق، أوضح الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أن مواطنه ليونيل ميسي أفضل من الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا بالنسبة له.
ونجح ميسي في أن يفوز بكل البطولات الممكنة في عالم كرة القدم حيث ساهم في فوز منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو، كما حقق من قبل ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكوبا أمريكا مع منتخب التانجو بجانب الفوز بالدوري الإسباني والفرنسي، عكس مارادونا الذي قاد بلاده للفوز بلقب مونديال 1986 ولم ينجح في حصد كوبا أمريكا مع منتخب التانجو.
وتحدث سكالوني قائلًا لـ راديو كوبي الإسباني: ” مارادونا كان عظيمًا لكنني سأختار ليونيل ميسي هو الأعظم في مر العصور قياسًا لما حققه من نجاحات”.