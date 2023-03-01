موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري يلو

يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نادي نجران في الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي ضد نجران

وستنطلق مباراة الراقي ضد نجران عصر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ24 من دوري يلو في تمام الساعة الرابعة و 10 دقائق عصرًا بتوقيت المملكة.

وستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

يذكر أن الراقي، كان انتصر مساء اليوم الأربعاء على نادي جدة بهدف دون رد في الجولة الـ23 من عمر مسابقة دوري يلو.

وسجل هدف فوز الراقي اللاعب الجامبي مودو بارو في الشوط الثاني.