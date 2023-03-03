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في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني والقناة الناقلة

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية غدًا مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتنطلق المباراة مساء غدٍ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، السادسة مساءً بتوقيت مصر، حيث تُقام على ملعب WE السلام معقل الأهلي المصري في مدينة القاهرة.

الأهلي ضد القطن

وتُنقل مباراة الأهلي ضد القطن عبر قناة BEIN SPORTS HD 4.

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد القطن في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008، حيث فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما المدافع وائل جمعة والمهاجم الأنجولي فلافيو أمادو، بينما انتهت مباراة العودة في مدينة جاروا الكاميرونية بنتيجة 2-2 بين الفريقين، حيث سجل هدفي الأهلي كل من أحمد حسن والمدافع شادي محمد.

يذكر أن النادي الأهلي كان تقابل مع نادي القطن الكاميروني في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013، حيث تأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على القطن بركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

الأهلي ضد القطن

ترتيب الأهلي والقطن

ويحتل الأهلي قبل مواجهة الغد، المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من تعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وخسارة من نادي الهلال السوداني، بينما يتذيل القطن ترتيب المجموعة من هزيمتين أمام الهلال وصن داونز.

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