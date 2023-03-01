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في الجولة الـ23 من دوري يلو

موعد مباراة الأهلي وجدة والقناة الناقلة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
موعد مباراة الأهلي وجدة والقناة الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تُقام مساء غد الأربعاء، مباراة الأهلي وجدة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2022/ 2023.

الأهلي وجدة

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع من مساء الأربعاء بتوقيت المملكة على ملعب “الأمير عبدالله الفيصل” في جدة، كما تُنقل عبر القناة الرياضية السعودية.

وقبل مباراة الغد يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الحزم المتصدر، أما فريق جدة فيتواجد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة في جدول الترتيب.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وكانت مباريات الجولة الـ23 انطلقت بداية من أمس الاثنين بلقاءات “الحزم وهجر، حيث فاز الحزم بثنائية دون رد، وفاز الجبلين على القيصومة بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل العين بدون أهداف مع نادي نجران”.

وفي مباريات اليوم الثلاثاء، فاز الأخدود على الشعلة بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز القادسية على الرياض بثنائية مقابل هدف، وفاز أُحد على العربي بثنائية دون رد.

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