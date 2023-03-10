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ضمن منافسات الجولة الـ25

موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباراة الريال ضد إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الريال ضد إسبانيول

وستقام المباراة غدًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة كما ستُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 2 FR , MAX SPORT 4 HD , BEIN SPORTS CONNECT.

وقبل مباراة الغد، يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، أما نادي إسبانيول فمتواجد في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.

الريال ضد إسبانيول - فينسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لـ الريال ضد إسبانيول

وسيكون التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا، ميليتاو، كارفخال، روديجر، كامافينجا، توني كروس، تشواميني، مودريتش، فينسيوس جونيور، فالفيردي، رودريجو”.

وتُفتتح مباريات الجولة الـ25 من الليجا الإسبانية اليوم بإقامة مباراة قاديش وخيتافي في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

وفي الغد، يلعب إلتشي ضد بلد الوليد في السادسة والربع مساءً، سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو في الثامنة والنصف مساءً، فالنسيا ضد أوساسونا في الـ11 مساءً.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 بعد غد الأحد بإقامة 4 مباريات وهم ” ريال مايوركا ضد ريال سوسيداد، إشبيلية ضد ألميريا، فياريال ضد ريال بيتيس، أتلتيك بيلباو ضد برشلونة”.

وتُختتم مباريات الجولة الاثنين المقبل بإقامة مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

 

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