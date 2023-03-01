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في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الريال ضد برشلونة والقنوات الناقلة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
موعد مباراة الريال ضد برشلونة والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، كلاسيكو الريال ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

الريال ضد برشلونة

وتنطلق المباراة مساء غدٍ في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.

وسيقام إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد يوم 5 أبريل المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب ” سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة المرينغي للكلاسيكو المرتقب، عودة الجناح البرازيلي رودريجو جوس، كما يتواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد، بجانب الثنائي الهجومي المتألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

برشلونة وريال مدريد - نهائي السوبر الإسباني

قائمة ريال مدريد

وجاء قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد برشلونة، كالتالي؛ تيبو كورتوا، أندري لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز وروديجر.

ويتواجد في خطي الوسط والهجوم للكلاسيكو كل من؛ توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، ماريانو، ألفارو، فينيسيوس وبنزيما.

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ريال مدريد ضد برشلونة، كالتالي؛ تير شتيجن، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، جافي، أنسو فاتي، بينا، بابلو توري، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا وفرانك كيسي.

كما يتواجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للكلاسيكو، كل من؛ سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، جوليس كوندي، إريك جارسيا، بالدي، فيران توريس، تيناس، ألاكون وإيستانيس.

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