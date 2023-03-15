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تنطلق اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة الريال ضد ليفربول والقنوات الناقلة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
موعد مباراة الريال ضد ليفربول والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة الريال ضد ليفربول الإنجليزي التي تُقام مساء اليوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة، مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في مدينة مدريد الإسبانية حيث تُنقل عبر قنوات BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BT SPORT 1 HD , BEIN SPORTS CONNECT , TVP 1 HD.

وكانت مباراة الذهاب أُقيمت يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، وفاز ريال مدريد آنذاك بخماسية مقابل هدفين.

ملخص مباراة الريال ضد ليفربول ذهابًا

وبدأ ليفربول المباراة بقوة هجومية كبيرة أسفرت عن هدفين للاعبين، الأوروجوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين الـ4 والـ14.

وبعد ذلك بدأ الريال يستعيد عافيته وقوته الهجومية ليسجل الهدف الأول عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ36 بعد خطأ قاتل من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

الريال ضد ليفربول

وانتهى الشوط الأول من مباراة الريال ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، انهار ليفربول تمامًا لينجح الريال في إضافة 3 أهداف عبر كل من البرازيلي ميليتاو والفرنسي كريم بنزيما هدفين في الدقائق الـ48 و56 و66.

وانتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 5/ 2 ليضع قدمًا في دور الـ8 بدوري الأبطال الأوروبي.

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