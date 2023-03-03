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ضمن مباريات الجولة الـ19 بدوري روشن

موعد مباراة النصر ضد الباطن والقنوات الناقلة

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
موعد مباراة النصر ضد الباطن والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباراة النصر ضد الباطن، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/ 2023.

النصر ضد الباطن

ويبدأ لقاء النصر ضد الباطن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 SD , SSC1 HD , SHAHID VIP.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز النصر على الباطن في ملعب الأخير برباعية دون رد.

النصر ضد الباطن - فينسينت أبو بكر

تاريخ المواجهات

ولعب النصر والباطن من قبل، 11 مباراة في دوري المحترفين السعودي، حيث فاز النصر في 8 مباريات والتعادل كان حاضرًا في لقاء واحد، بينما فاز الباطن مرتين.

وقبل مباراة الفريقين اليوم، يتواجد نادي النصر في الصدارة برصيد 43 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 33 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 23 نقطة، ضمك في المركز التاسع في ترتيب دوري روشن، أبها عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة.

النصر ضد الباطن

الرائد في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 20، الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد ست نقاط.

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