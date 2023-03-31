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غدًا السبت في دوري روشن

موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ صباحاً
موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تُستأنف مباريات دوري روشن السعودي غدًا السبت، بلقاء مؤجل بين الهلال والخليج وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على قنوات SSC1 SD وSSC1 HD وSHAHID VIP.

وستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

الهلال يفقد سالم الدوسري

وكان الهلال أعلن اليوم الجمعة عن غياب نجمه سالم الدوسري عن المباريات لمدة 10 أيام؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها جراء مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي.

الهلال والخليج

وأُصيب الدوسري في مفصل القدم بعد أن خاض مباراتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين مع المنتخب السعودي في توقف مارس الحالي.

وقبل إقامة المباراة، يتواجد أزرق الرياض في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، أما الخليج فمتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

الهلال والخليج

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