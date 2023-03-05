موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء غدٍ مباراة الهلال والفتح، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والفتح

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تقام على ملعب ” الملز” في الرياض، كما تنقل عبر قناة SSC وتطبيق شاهد.

وقبل مباراة الغد، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والفتح بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد البريك، غوستافو كويلار، لوسيانو فييتو، سلمان الفرج، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباراة الغد، يتواجد النصر في الصدارة برصيد 46 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 25 نقطة، الفيحاء في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 22 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 22 نقطة.

وفي المركز الـ11 يتواجد فريق أبها في ترتيب دوري روشن، برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد 6 نقاط.