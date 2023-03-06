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في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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سيخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مواجهة من العيار الثقيل ضد نادي بايرن ميونخ الألماني بعد غدٍ الأربعاء في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وستقام المباراة مساء بعد غدٍ في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ الألمانية وعبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, SKY SPORT 1 ITALIA , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , RMC SPORT 1 , SKY SPORT FOOTBALL ITALIA , TVP 1 HD .

وكان لقاء الذهاب أُقيم في فرنسا يوم 14 فبراير الماضي، حيث فاز بايرن ميونخ على سان جيرمان بهدف دون رد.

لقاء الذهاب بين باريس سان جيرمان والبايرن

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة الذهاب، وفي الشوط الثاني وبخطأ دفاعي قاتل من لاعبي سان جيرمان، تمكن الفرنسي كينجسلي كومان من إحراز هدف التقدم للبايرن في الدقيقة الـ54 بعد خطأ من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

وكان الفرنسي كيليان مبابي سجل هدف التعادل لـ سان جيرمان لكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على مبابي.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لـ بايرن ميونخ في الأراضي الفرنسية بهدف دون رد.

وفي سياق آخر، يبحث نادي باريس سان جيرمان عن الطريقة المثالية لبيع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في حال لم يوافق على تفعيل بند تمديد عقده.

وكان مبابي جدد عقده مع سان جيرمان في صيف 2022، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث في حال وافق الطرفان.

ويملك سان جيرمان الفرصة للتجديد لـ مبابي لموسم ثالث حتى يوليو المقبل، وفي حال لم يحدث ذلك سيحق لمبابي الرحيل والتفاوض مع أي نادٍ آخر بنهاية موسم 2023/ 2024.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

وقالت صحيفة L’Equipe الفرنسية: إن سان جيرمان يدرس بيع مبابي في صيف العام الحالي مقابل مبلغ مالي، بدلًا من رحيله بالمجان لأي ناد في صيف 2024.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الشهيرة إلى أن باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل مبابي مقابل 200 مليون يورو، حيث يعد ريال مدريد الإسباني واحدًا من أبرز المهتمين بضم النجم الفرنسي.

وقد يُفضل ريال مدريد الانتظار حتى صيف 2024 للتعاقد مع مبابي بالمجان، بدلًا من دفع 200 مليون يورو لـ باريس سان جيرمان.

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