موعد مباراة برشلونة ضد الريال والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم مباراة برشلونة ضد الريال، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

القنوات الناقلة

وتُقام مباراة برشلونة ضد الريال في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سبوتيفاي كامب نو” معقل نادي برشلونة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS CONNECT.

برشلونة ضد الريال في كأس الملك

وفي الثاني من مارس الجاري، كان برشلونة انتصر على ريال مدريد بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سُجل الهدف عبر المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ في مرماه.

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث فاز أتلتيك بيلباو على بلد الوليد بثلاثية مقابل هدف، وفي مباريات أمس تعادل ألميريا مع قاديش بهدف لكل فريق، وتعادل جيرونا مع رايو فاليكانو بهدفين لكل فريق، وفاز سيلتا فيجو على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف، بينما تُقام حاليًا مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا ولم تنتهي بعد.

وفي مباريات اليوم، يلعب ريال بييتس أمام ريال مايوركا في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، ويلعب فياريال ضد أوساسونا ويواجه ريال سوسيداد فريق إلتشي حيث تُقام المباراتان في السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وفي تمام الثامنة والنصف مساءً يلعب خيتافي ضد إشبيلية، بينما في الـ11 مساءً يلعب برشلونة ضد ريال مدريد.