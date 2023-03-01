الكنيست يحصن نتنياهو ويعدم منفذي العمليات تنبيهات من الأرصاد: أمطار على مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة غدًا تحذير: إلهاء طفلك بالأجهزة الإلكترونية اليوم يحوله لمدمن تقنية غدًا 3 كويكبات بحجم ناطحات السحاب تتجه نحو الأرض هذا الأسبوع ترقية 2924 فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب جماهير الهلال ردًا على عرض الاتحاد الخرافي: نريد ميسي بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لجميع ناقلي البضائع على الطرق زوجة أب تعذب أطفاله بالحرق والضرب في تونس لحظة سقوط إحدى المعازيم في الماء أثناء تصوير العريس والعروسة موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد نيوكاسل يونايتد ظهر السبت المقبل الرابع من مارس وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في مدينة مانشستر الإنجليزية.
وقبل المباراة يتواجد مان سيتي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد فريق نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وكان مان سيتي فاز على بورنموث في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي برباعية مقابل هدف، بينما خسر نيوكاسل بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأحد الماضي أمام نادي مانشستر يونايتد بثنائية دون رد في المباراة النهائية.
وستنطلق مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل بإقامة 7 مباريات وهم “ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، آرسنال ضد بورنموث، أستون فيلا ضد كريستال بالاس، تشيلسي ضد ليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير، برايتون ضد ويست هام يونايتد، ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي”.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ26 يوم الأحد بإقامة مباراتين وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.
وتُختتم مباريات الجولة الـ26 يوم الاثنين المقبل بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.