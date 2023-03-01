موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد نيوكاسل يونايتد ظهر السبت المقبل الرابع من مارس وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في مدينة مانشستر الإنجليزية.

ترتيب مانشستر سيتي

وقبل المباراة يتواجد مان سيتي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد فريق نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان مان سيتي فاز على بورنموث في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي برباعية مقابل هدف، بينما خسر نيوكاسل بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأحد الماضي أمام نادي مانشستر يونايتد بثنائية دون رد في المباراة النهائية.

مباريات الجولة الـ26

وستنطلق مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل بإقامة 7 مباريات وهم “ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، آرسنال ضد بورنموث، أستون فيلا ضد كريستال بالاس، تشيلسي ضد ليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير، برايتون ضد ويست هام يونايتد، ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ26 يوم الأحد بإقامة مباراتين وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ26 يوم الاثنين المقبل بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.