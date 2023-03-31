موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية ظهر غدٍ مباراة مان سيتي ضد ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مان سيتي ضد ليفربول

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي، حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS CONNECT, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , SUPER SPORT PREMIERLEAGUE.

وقبل مباراة الغد، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وكان ليفربول هزم مانشستر سيتي بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي يوم 16 أكتوبر الماضي بهدف دون رد، سجله اللاعب المصري محمد صلاح.