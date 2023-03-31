Icon

شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين Icon غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا Icon موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة Icon 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة Icon سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات Icon سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا Icon 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا Icon 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة Icon وظائف شاغرة في مجموعة Serco Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ29 في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية ظهر غدٍ مباراة مان سيتي ضد ليفربول، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مان سيتي ضد ليفربول

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي، حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS CONNECT, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , SUPER SPORT PREMIERLEAGUE.

ليفربول ومانشستر سيتي

وقبل مباراة الغد، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وكان ليفربول هزم مانشستر سيتي بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي يوم 16 أكتوبر الماضي بهدف دون رد، سجله اللاعب المصري محمد صلاح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
المجتمع

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك...

المجتمع
تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39%
السعودية اليوم

تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن وخططها المستقبلية
السعودية اليوم

أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن...

السعودية اليوم
موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الرياضة
أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى صباح الغد
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

العالم
كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل...

الرياضة