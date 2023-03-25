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في تصفيات أمم إفريقيا 2023

موعد مباراة مصر ضد مالاوي

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
موعد مباراة مصر ضد مالاوي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب جمهور الكرة المصرية، مباراة مصر ضد مالاوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق المباراة في مالاوي عصر الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي لقاء الجولة الثالثة، مساء أمس الجمعة، فاز منتخب مصر على مالاوي بثنائية دون رد.

ملخص مباراة مصر ضد مالاوي أمس

وبدأ الفريق المصري الشوط الأول بقوة هجومية كبيرة، حيث نجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة العشرين بعد عرضية أرضية متقنة من اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر.

محمد صلاح - منتخب مصر ومالاوي

ثم سجل لاعب مالاوي، الهدف الثاني لمنتخب مصر بالخطأ في مرماه بعد ارتطام الكرة بجسده نتيجة تصويبة قوية من اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، هبط أداء الفريق المصري وسنحت بعض الفرص الخطيرة لمنتخب مالاوي ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 2/ 0.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، أما منتخب مالاوي فيتواجد في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

محمد صلاح - منتخب مصر ومالاوي

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