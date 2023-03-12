موعد مباراة نابولي ضد فرانكفورت

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي نابولي الإيطالي، لخوض مباراة قوية أمام نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

توقيت اللقاء

وتنطلق المباراة مساء الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي جنوب إيطاليا.

وكان فريق الجنوب الإيطالي، فاز أمس على نادي أتالانتا بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، أحرزها كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا واللاعب الكوسوفي أمير رحماني.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي، المركز الأول في ترتيب الكالتشيو برصيد 68 نفطة، وبفارق 18 نقطة عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

نابولي يهزم فرانكفورت ذهابًا

وفي مباراة الذهاب بين نابولي وفرانكفورت في ألمانيا، نجح النيجيري فيكتور أوسمين، في إحراز الهدف الأول لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز فريق الجنوب الإيطالي من تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب الإيطالي جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

وحافظ فريق الجنوب الإيطالي على فوزه بنتيجة 2/ 0، ليقترب بقوة من الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وسيلعب فريق نابولي ضد تورينو في الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، مساء الأحد المقبل، حيث تُقام المباراة على الملعب الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية.