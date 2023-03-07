موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل غدًا مباريات جولة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين وذلك ضمن منافسات موسم 2022/2023.

وتُقام مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي توتنهام في إنجلترا.

أما مباراة بايرن ميونخ الألماني فسوف تُقام ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ11 من مساء الغد بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

مباراتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق اليوم مباراتان في إياب ثمن نهائي البطولة، حيث يلعب تشيلسي الإنجليزي ضد بوروسيا دورتموند الألماني في الـ11 مساءً على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية.

بينما تنطلق مباراة بنفيكا البرتغالي ضد كلوب بروج البلجيكي على ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية في تمام الساعة الـ11 من مساء اليوم.

نتائج مباريات الذهاب

وكان تشيلسي خسر من بوروسيا دورتموند في جولة الذهاب بهدف دون رد، بينما فاز بنفيكا على كلوب بروج في بلجيكا بهدفين دون رد.

بينما خسر توتنهام أمام ميلان في إيطاليا في جولة الذهاب بهدف دون رد، وفاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في فرنسا بهدف دون رد.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني هو آخر بطل متوج بنسخة 2022 في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو الماضي بهدف دون رد.