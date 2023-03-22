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الاتحاد مع الهلال والنصر ضد الوحدة

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023.

مواجهة قوية بكأس الملك

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم 23 أبريل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك، بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح، بعد تعادلهما بنتيجة 1\1، فيما صعد الهلال بفوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

النصر يستضيف الوحدة

وفي ثاني مواجهات نصف نهائي كأس الملك، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم 24 أبريل، على ملعب SMC في الرياض.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وتمكن النصر من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي، ليخطف بطاقة التأهل، فيما نجح الوحدة في تحقيق الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
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