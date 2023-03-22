موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم 23 أبريل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك، بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح، بعد تعادلهما بنتيجة 1\1، فيما صعد الهلال بفوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفي ثاني مواجهات نصف نهائي كأس الملك، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم 24 أبريل، على ملعب SMC في الرياض.
وتمكن النصر من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي، ليخطف بطاقة التأهل، فيما نجح الوحدة في تحقيق الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف.