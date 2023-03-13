موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك

تُستكمل مباريات دور ربع النهائي في بطولة كأس الملك لكرة القدم موسم 2022/ 2023 غدًا الثلاثاء بإقامة 3 مباريات.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الوحدة والباطن وتنطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت السعودية، المباراة الثانية ستكون بين فريقي النصر وأبها وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي الهلال والفتح، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

مباريات ربع نهائي كأس الملك

وتنطلق منافسات ربع نهائي كأس الملك، اليوم الاثنين عند الساعة 5:30 مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت أمس الأحد، عن تأجيل مباراة الوحدة والباطن ضمن منافسات كأس الملك لمدة 24 ساعة.

سبب تأجيل مباراة الوحدة ضد الباطن

وأوضحت لجنة المسابقات في بيانها، أن مباراة الوحدة والباطن ستُقام، غدًا الثلاثاء عند الساعة 4:15 مساء، وجاء ذلك القرار بعد تعذر سفر الفريق السماوي إلى مكة المكرمة، بسبب ظروف الطيران المتمثلة في إلغاء الرحلة.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الوحدة والباطن، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.